Стало відомо, які одеські пляжі потрапили в чорний список

Як повідомляє прес-служба Одеського лабораторного центру МОЗ, пише Politeka.net. нові проби морської води були відібрані на всіх міських пляжах Одеси, а також у місті Южне, селі Сичавка та селі Вапнярка Лиманського району, села Грибівка та села Кароліно-Бугаз Овідіопольського району.

Відзначається, що фахівцями МОЗ було відібрано і досліджено 64 проби морської води за мікробіологічними показниками і 6 проб — за хімічними.

Як з'ясувалося, 14 проб морської води не відповідають нормам.

Так, в Одесі як і раніше не можна купатися на пляжі "Дельфін", 13 і 16 станції Великого Фонтану, і "Отраде".

У зв'язку з цим, МОЗ вимагає встановити таблички про заборону купання на цих пляжах до отримання результатів повторних проб.

Раніше ми повідомляли, в Одесі на Таїрова сталася НП-через прорив водопровідної труби вимило яму з людський зріст.

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"Корольова, навпроти МРЕВ, прорвало щось, і за 30 хвилин вимило яму в зріст людини, одна машина вже пірнула", - розповіли свідки того, що сталося.

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