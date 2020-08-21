Стало известно, какие одесские пляжи попали в черный список
Как сообщает пресс-служба Одесского лабораторного центра МОЗ, пишет Politeka.net. новые пробы морской воды были отобраны на всех городских пляжах Одессы, а также в городе Южный, селе Сычавка и селе Вапнярка Лиманского района, села Грибовка и села Каролино-Бугаз Овидиопольского района.
Отмечается, что специалистами МОЗ было отобрано и исследовано 64 пробы морской воды по микробиологическим показателям и 6 проб — по химическим.
Как выяснилось, 14 проб морской воды не соответствуют нормам.
Так, в Одессе по-прежнему нельзя купаться на пляже "Дельфин", 13 и 16 станции Большого Фонтана, и "Отраде".
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В связи с этим, МОЗ требует установить таблички о запрете купания на этих пляжах до получения результатов повторных проб.
Ранее мы сообщали, в Одессе на Таирова произошло ЧП - из-за прорыва водопроводной трубы вымыло яму с человеческий рост.
Авария случилась вечером, в четверг, 21 августа, на улице Королева. В результате прорыва на проезжей части появилась огромная воронка, в которую въехал автомобиль.
"Королева, напротив МРЭО, прорвало что-то, и за 30 минут вымыло яму в рост человека, одна машина уже нырнула", - рассказали свидетели случившегося.
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