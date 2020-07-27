Отдыхающие рассказали о новой напасти у берегов Одессы

В Черном море снова были замечены крупные морские обитатели – корнероты.

Их заметили отдыхающие на пляже в Лузановке в воскресенье, 26 июля. Соответствующее видео появилось в соцсетях, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«Огромные медузы корнероты опять замечены на пляжах в Одессе. Отдыхающие, будь осторожны, они жалят щупальцами и оставляют ожоги», - написала туристка, которая сейчас отдыхает в Одессе.

Обратим внимание, что медузы-корнероты (Rhizostoma pulmo), являются самым крупным видом медуз в Черном и Средиземном море, достигающие диаметром полуметра и массой до 10 килограммов.

Прикосновение к щупальцам этих существ вызывает зуд, раздражение, след на теле в виде ожога.

Особенно опасны ожоги глаз, хотя смертельной опасности медузы не представляют.

Медики настоятельно рекомендуют людям не купаться после шторма, так как в морской воде могут оставаться фрагменты щупалец медуз.

Ранее мы сообщали, в Одессе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за многострадального танкера «Делфи»

Такое заявление сделал одесский губернатор Максим Куцый на своей странице в Фейсбук.

"Провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по затонувшему танкеру "Делфи". Главное – ситуация признана как чрезвычайная, местного уровня", — сообщил Куцый.

Теперь это решение должна утвердить экспертная комиссия ГСЧС Украины, что даст государству исключительное право на ликвидацию танкера.

Gepostet von Саша Юрченко am Montag, 27. Juli 2020

Gepostet von Саша Юрченко am Montag, 27. Juli 2020

Напомним, отдыхающим запретили купаться на пляжах Одессы: список опасных мест

А еще Politeka писала, стало известно о печальной участи танкера "Делфи" в Одессе: "не раньше следующего года"

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