Отдыхающие рассказали о новой напасти у берегов Одессы
В Черном море снова были замечены крупные морские обитатели – корнероты.
Их заметили отдыхающие на пляже в Лузановке в воскресенье, 26 июля. Соответствующее видео появилось в соцсетях, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
«Огромные медузы корнероты опять замечены на пляжах в Одессе. Отдыхающие, будь осторожны, они жалят щупальцами и оставляют ожоги», - написала туристка, которая сейчас отдыхает в Одессе.
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Обратим внимание, что медузы-корнероты (Rhizostoma pulmo), являются самым крупным видом медуз в Черном и Средиземном море, достигающие диаметром полуметра и массой до 10 килограммов.
Прикосновение к щупальцам этих существ вызывает зуд, раздражение, след на теле в виде ожога.
Особенно опасны ожоги глаз, хотя смертельной опасности медузы не представляют.
Медики настоятельно рекомендуют людям не купаться после шторма, так как в морской воде могут оставаться фрагменты щупалец медуз.
Ранее мы сообщали, в Одессе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за многострадального танкера «Делфи»
Такое заявление сделал одесский губернатор Максим Куцый на своей странице в Фейсбук.
"Провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по затонувшему танкеру "Делфи". Главное – ситуация признана как чрезвычайная, местного уровня", — сообщил Куцый.
Теперь это решение должна утвердить экспертная комиссия ГСЧС Украины, что даст государству исключительное право на ликвидацию танкера.
Напомним, отдыхающим запретили купаться на пляжах Одессы: список опасных мест
А еще Politeka писала, стало известно о печальной участи танкера "Делфи" в Одессе: "не раньше следующего года"
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