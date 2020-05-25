В Одессе активисты объявили настоящую войну застройщикам, которые перекрывают проход к морю
В частности, одесситы с общественными активистами жгли файеры на 13-й станции Большого Фонтана на пляже «Курортный».
Соответствующие кадры разместили в сети активисты общественной организации «Спільна мета», передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Протестующие требовали снести забор, который установил застройщик ЖК «Калипсо», перекрыв проход к пляжу перед самым началом курортного сезона
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Он создал массу неудобств и теперь отдыхающим нужно обходить стройку по дороге, где ездят грузовики и строительная техника.
Активисты написали: «Труханов, верни проход к морю», «Воры украли пляжи у одесситов», ««Труханов вор, долой забор», «Было море — больше нет».
На акции протеста присутствовал адвокат, который настаивал на правомерности действий компаний-застройщиков.
В результате протестующие после долгих споров дали застройщику для добровольного сноса забора 1 неделю, а в подтверждение серьезности своих намерений бросали в преграду петарды. Правда никакой реакции пока не последовало.
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