Без поилиц и и не обошлось

В Одессе активисты объявили настоящую войну застройщикам, которые перекрывают проход к морю

В частности, одесситы с общественными активистами жгли файеры на 13-й станции Большого Фонтана на пляже «Курортный».

Соответствующие кадры разместили в сети активисты общественной организации «Спільна мета», передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Протестующие требовали снести забор, который установил застройщик ЖК «Калипсо», перекрыв проход к пляжу перед самым началом курортного сезона

Он создал массу неудобств и теперь отдыхающим нужно обходить стройку по дороге, где ездят грузовики и строительная техника.

Активисты написали: «Труханов, верни проход к морю», «Воры украли пляжи у одесситов», ««Труханов вор, долой забор», «Было море — больше нет».

На акции протеста присутствовал адвокат, который настаивал на правомерности действий компаний-застройщиков.

В результате протестующие после долгих споров дали застройщику для добровольного сноса забора 1 неделю, а в подтверждение серьезности своих намерений бросали в преграду петарды. Правда никакой реакции пока не последовало.

23.05.2020 Відео з акції протесту на 13 ст. В. Фонтана. Забудовники перекрили прохід до моря ЖК «Каліпсо» і «Графом у моря», що визвало широкий резонанс у суспільстві. Нами була висунута вимога, щоб за 7 днів прохід до моря був відновлений, або забор буде демонтований силою більш радикальними протестувальниками. Гефест у вас є 7 днів, щоб виправити свою помилку! Час пішов ... Gepostet von Спільна МЕТА am Samstag, 23. Mai 2020

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