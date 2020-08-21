Дорогу на під'їзді до Одеси, перед майбутніми вихідними продовженими через День незалежності, заполонили сотні автомобілів

Кадрами затору діляться очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте до кінця)

За словами очевидців, рух сильно ускладнений на автомагістралі Київ-Одеса в районі села Алтестово.

Одна з причин затору пов'язана з ремонтом дороги на мосту Хаджибейського лиману. З трьох смуг ремонтники залишили для проїзду лише одну смугу.

Друга причина пов'язана з тривалими вихідними на честь свята День незалежності України. Багато жителів нашої країни з усіх областей потягнулися на відпочинок до Чорного моря.

Зауважимо, що погода в Одесі та області на вихідних з 22 по 24 серпня буде спекотною. Дощу в ці дні синоптики не обіцяють. Температура коливатиметься в межах + 26 + 32 градуси. Море буде теплим і спокійним. Температура морської води складе 22-23 градусів. На автошляхах видимість хороша.

У той же час, фахівцями МОЗ було відібрано і досліджено 64 проби морської води за мікробіологічними показниками і 6 проб — за хімічними.

Як з'ясувалося, 14 проб морської води не відповідають нормам.

Так, в Одесі як і раніше не можна купатися на пляжі "Дельфін», 13 і 16 станції Великого Фонтану, і "Отраде".

У зв'язку з цим, МОЗ вимагає встановити таблички про заборону купання на цих пляжах до отримання результатів повторних проб.

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