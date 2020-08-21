Дорогу на подъезде к Одессе, перед будущими выходными продленными из-за Дня независимости, заполонили сотни автомобилей

Кадрами затора делятся очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте до конца)

По словам очевидцев, движение сильно затруднено на автомагистрали Киев-Одесса в районе села Алтестово.

Одна из причин затора связанна с ремонтом дороги на мосту Хаджибейского лимана. Из трех полос ремонтники оставили для проезда лишь одну полосу.

Вторая причина связана с длительными выходными в честь праздника День независимости Украины. Многие жители нашей страны со всех областей потянулись на отдых к Черному морю.

Заметим, что погода в Одессе и области на выходных с 22 по 24 августа будет жаркой. Дождя в эти дни синоптики не обещают. Температура будет колебаться в пределах +26+32 градуса. Море будет теплым и спокойным. Температура морской воды составит 22-23 градусов. На автодорогах видимость хорошая.

В тоже время, специалистами МОЗ было отобрано и исследовано 64 пробы морской воды по микробиологическим показателям и 6 проб — по химическим.

Как выяснилось, 14 проб морской воды не соответствуют нормам.

Так, в Одессе по-прежнему нельзя купаться на пляже "Дельфин», 13 и 16 станции Большого Фонтана, и "Отраде".

В связи с этим, МОЗ требует установить таблички о запрете купания на этих пляжах до получения результатов повторных проб.

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