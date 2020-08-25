У середу, 26 серпня, погода в Одесі та області різко зміниться

Як повідомили синоптики Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, в регіон прийде атмосферний фронт з Польщі-Німеччини і принесе дощі з грозами, передавати Politeka.net

Так, в Одесі ймовірність опадів невелика, проте вона буде збережуться. У місті похмура погода в другій половині дня поступиться своїми позиціями, але вже до вечора небо знову затягнеться хмарами. Вітер буде дути північно-західний, пориви якого досягнуть 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі 18-20 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +27+29 градусів.

Температура морської води складе 23-24.

В Одеській області, за прогнозами метеорологів, пройдуть місцями короткочасні дощі, з грозами. Опади спостерігатимуться вночі та вранці, вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 метрів в секунду, вночі та вранці пориви до 15-18 метрів в секунду.

Температура вночі 15-20 °С, вдень 26-31 °с.

На автошляхах області видимість хороша.

До цього ми писали, що на одному з популярних українських курортів Дельфіни підпливли прямо до відпочиваючих.

Про це розповіли очевидці в соцмережах.

Вони вказали, що неймовірне видовище помічено на пляжі в Бердянську, що на Азовському морі.

На кадрах можна побачити кілька дельфінів, які не боячись людей, підпливли до самого берега і влаштували справжні ігри з відпочиваючими.

«Вони повернулися», - підписала кадри Юлія Шелкопляс

Нагадаємо, що атмосферний фронт накриє Україну, погода різко зміниться: де вдарять дощі і похолодає.

Як повідомляла Politeka, коли в Україні вдарять заморозки, синоптики вразили прогнозом погоди: "вже в кінці....".

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