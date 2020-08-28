Російська актриса з одеським корінням Нонна Гришаєва, яка потрапила в базу "Миротворця", приїхала в Одесу

Про це сама артистка похвалилася в соцмережах, передає Politeka.net

На оприлюднених фотографіях любителька Путіна і кримнашистка позує щосили на тлі одеських пам'яток, гуляє по пляжу, а також катається на яхті.

На це вже з гнівом відреагував відомий російський журналіст Аркадій Бабченко. На своїй сторінці у Фейсбук він різко розкритикував президента Володимира Зеленського за те, що він дозволяє здійснювати повзучу окупацію України Росією.

"Нонна Гришаєва. Народилася в 1971 році в Одесі. Громадянка РФ. Ватница повна. Абсолютний. Крымнашистка. Путинистка. Слава Росії. Перший канал. Заслужена артистка. Медаль ордена " За заслуги перед Вітчизною». Губернатором Московської області призначена худруком якогось там театру.

Ну тобто повний набір. Такий міні Прилєпін в спідниці", - написав Бабченко.

Він зазначив, що мабуть благання Гришаєвої про почув сам президент, раз дозволив їй гуляти по Одесі.

« Вова пустив-таки Нонночку додому. Ну, свій же чоловік,

Смішний Президент "молодої держави Україна". От скажіть мені після цього ролика-Як ось таке може ходити вулицями міста, одним з перших відстояв незалежність України? Почуття власної гідності у держави є взагалі, чи ні?.. Буде повзуче тихе поглинання. В першу чергу через російську мову, звичайно. Вся ця риторика повернеться. Про двомовність. Про право говорити своєю мовою. Про право дивитися кіно. Про право вчитися. За нею повернеться риторика про право споживати культурний продукт. Путін, звичайно, редиска, але Пушкін-то з Достоєвським!» - обурюється журналіст.

У той же час Держприкордонслужба України допуск Гришаєвої в Україну не коментує.

Gepostet von Аркадий Бабченко am Donnerstag, 27. August 2020

Нагадавши, зірка відомої групи оскандалився заявою про ситуацію в Україні.

Як повідомляла Politeka, російські зірки, що принизили українців, зібралися до Харкова:"якщо буде треба, заберемо Одесу".

Також Politeka писала, що відомий музикант закликав Путіна захопити Україну і дико осоромився: "весь Совок повернув би".