В одному з районів Одеси поліцейські оточили дитячий майданчик через підозрілу валізу

Подія сталася в п'ятницю вдень, 28 серпня на Маршала Говорова, пишуть місцеві ЗМІ .

Пильні перехожі помітили, як на дитячому майданчику за вказаною адресою невідомі люди залишили валізу і пішли.

Очевидці викликали правоохоронців, які оточили майданчик і зараз очікують приїзду вибухотехніків.

Подробиці будуть пізніше.

Раніше повідомлялося, що в Одесі поліція викрила чоловіка, який погрожував підірвати аеропорт.

Лжемінером виявився 52-річний житель Ананьївського району, який працює охоронцем. Його розшукали на вулиці привізній протягом години після дзвінка в поліцію. При ньому правоохоронці виявили телефон, з якого і надійшов неправдивий виклик.

Чоловік зізнався у скоєному і пояснив, що таким чином, він хотів «привернути увагу одеських і обласних оперів».

"Так, я подзвонив на "102". Вже дзвонив кілька разів. Так, я подзвонив і сказав, що вибухну аеропорт. Я нікого не мінував, я сказав на словах", - каже охоронець.

За подібну витівку йому світить покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 6 років.

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