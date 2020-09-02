З 1 вересня деяким жителям Одеського регіону підвищать пенсії, проте далеко не всім

Як повідомили на офіційній сторінці Пенсійного фонду у Фейсбуці, підставою стало підвищення мінімалки до 5000 гривень, передає Politeka.net

У зв'язку з цим, пенсію збільшать непрацюючим пенсіонерам, які досягли 65 років і у яких є страховий стаж. Для чоловіків він становить 35 років, для жінок — 30 років.

У фонді підкреслили, що пенсії перерахують 1,6 млн пенсіонерам.

"Мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, зросте з 1889,20 гривень (4723 грн х 40%) до 2000 гривень (5000 грн х 40%) з урахуванням зростання мінімальної зарплати», - йдеться в повідомленні.

У той же час нові пенсії вже почнуть видавати з вересня нинішнього року.

Потрібно звернути увагу, що працюючим пенсіонерам перерахунок з використанням нового показника мінімалки буде здійснюватися тільки після звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності.

Раніше ми розповідали про нові надбавки до пенсій.

Як заявила нардеп Галина Третьякова, скоро в Україні можуть затвердити спеціальні надбавки до пенсій громадянам, які досягли віку 75 років.

Це будуть доплати для тих пенсіонерів, які за радянських часів отримували невеликі зарплати. Це будуть такі ж доплати, як ті, які були офіційно затверджені в 2020 році для 80-річних українців.

Нагадавши, пенсії в Україні зростуть вже з вересня, в Кабміні зробили заяву: кому світить надбавка.

Як повідомляла Politeka, пенсію не отримають багато українців, влада боялася безпосередньо про це говорити

Також Politeka писала, що нову пенсію з 1 вересня отримають не всі