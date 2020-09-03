В Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю тролейбуса, є постраждалі

Аварія трапилася в четвер, 3 вересня, в районі будинку №7 по вулиці Академіка Корольова, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу патрульної поліції в Одеській області.

За попередніми даними, водій автомобіля Nissan Almera порушив правила дорожнього руху, перетнув подвійну суцільну на розвороті, не пропустив тролейбус, в результаті тролейбус врізався в іномарку, та в припаркований Hyundai, який відкинуло на Nissan Rogue.

В результаті зіткнення постраждав водій і жінка-пасажир Nissan Almera.

На місце ДТП прибула поліція, яка з'ясовує всі обставини події.

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Руйнівна ДТП сталася вдень у понеділок під Пересипським мостом .

Трамвай на повному ходу врізався в напів-причіп вантажівки і зійшов з рейок. Від удару у нього була пошкоджена кабіна і вибиті шибки.

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Аварія трапилася, в п'ятницю вдень, 14 серпня, біля Пересипського мосту.

У прес-службі патрульної поліції Одеської області повідомили, що швидка з включеними маячками і звуковим сигналом їхала по вулиці Чорноморського козацтва в обласну лікарню в Суворовському районі. По дорозі сталося зіткнення з автомобілем Volkswagen. В результаті ДТП є потерпілий, це санітар. Травмованого госпіталізували.

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