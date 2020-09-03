В Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса, есть пострадавшие

Авария случилась в четверг, 3 сентября, в районе дома №7 по улице Академика Королева, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Одесской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Almera нарушил правила дорожного движения, пересек двойную сплошную на развороте, не пропустил троллейбус, в результате троллейбус врезался в иномарку, та в припаркованный Hyundai, который откинуло на Nissan Rogue.

В результате столкновения пострадал водитель и женщина-пассажир Nissan Almera.

На место ДТП прибыла полиция, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

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Разрушительное ДТП случилось днем в понедельник под Пересыпским мостом .

Трамвай на полном ходу врезался в полу-прицеп грузовика и сошел с рельсов. От удара у него была повреждена кабина и выбиты стекла.

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Авария случилась, в пятницу днем, 14 августа, возле Пересыпского моста.

В пресс-службе патрульной полиции Одесской области сообщили, что скорая с включенными маячками и звуковым сигналом ехала по улице Черноморского казачества в областную больницу в Суворовском районе. По дороге произошло столкновение с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП есть пострадавший, это санитар. Травмированного госпитализировали.

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