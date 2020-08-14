Автобусы с людьми не доехали до своего пункта назначения

Авария случилась возле села Кошары Лиманского района в четверг, 13 августа.

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, водитель рейсового автобуса «Херсон-Щецин», который направлялся в сторону Одессы, совершил столкновение с автокраном «МАЗ», который двигался впереди него, передает Politeka.net

В результате ДТП травмы получили четверо пассажиров и сам водитель автобуса. Людей с телесными повреждениями после осмотра врачей госпитализировали.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают полные обстоятельства аварии.

Менее повезло пассажирам двух других автобусов на трассе Одесса-Киев.

Там произошло столкновение двух рейсовых автобусов Киев-Одесса и Кошице (Словакия)-Одесса. Страшная авария произошла среди ночи в районе села Великие Трояны Кировоградской области.

В результате ДТП два человека погибли, 12 пассажиров доставлены в больницу с различными травмами, сообщили в пресс-службе полиции.

По предварительным данным, у одного из автобусов сломался двигатель, и он резко затормозил, а второй не соблюдал дистанцию и врезался в поломанный транспорт.

Отмечается, что у одного из автобусов снесло заднюю левую часть кузова. У другого — повреждено лобовое стекло и кабина. В ней застряла часть обшивки другого автобуса.

Один из пострадавших пассажиров рейса Киев — Одесса Алексей Шеменков сообщил, что его автобус компании «Автолюкс» врезался в стоявший автобус.

По данным местных СМИ, водители этой компании уже неоднократно попадали в масштабные ДТП. Например, 11 января водитель автобуса влетел в фуру под Одессой и погиб. 6 февраля автобус «Автолюкса» перевернулся на одесской трассе, 19 февраля водитель уснул за рулем по пути из столицы в Одессу и врезался в стоявший на краю дороги автомобиль с включенными аварийками. Тогда пострадали 17 человек.

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