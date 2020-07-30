В Одессе активист Демьян Ганул попал в аварию

ДТП произошло утром в четверг, 30 июля, на улице Бочарова.

Автомобиль BMW X5, в котором ехал одесский активист Демьян Ганул с товарищем, врезался лоб в лоб в микроавтобус. Об этом рассказал свидетель произошедшего одессит Филипп Минаев на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net.

«Ехал сегодня по поселку Котовского, стою себе на перекрестке в районе Бочарова в сторону городу, тут впереди меня стоящая машина начинает маневрировать вправо, для меня стало непонятно зачем. И тут на встречу нам вылетает Х5, я успеваю только принять в право, впереди меня стоящая машина получила удар в заднее крыло, поменяв траекторию Х5 чудом не зацепив меня ушел в стоящий сзади микроавтобус в лобовое», — написал Минаев.

При этом он добавил, что BMW нарушил правила дорожного движения – в полосе, где можно ехать только влево, поехал прямо.

В тоже время по данным патрульной полиции в ДТП никто не пострадал.

Сам Ганул пока никак не прокомментировал инцидент.

Ранее сообщалось, под Одессой неизвестные стреляли в автомобиль, в котором ехалДемьян Ганул.

Происшествие случилось, во вторник, 28 июля в районе села Визирка.

Как рассказал Ганул, он возвращался из Южного в Одессу, когда две машины пытались столкнуть с дороги автомобиль, в котором он ехал, а после открыли стрельбу.

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