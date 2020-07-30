В Одессе активист Демьян Ганул попал в аварию
ДТП произошло утром в четверг, 30 июля, на улице Бочарова.
Автомобиль BMW X5, в котором ехал одесский активист Демьян Ганул с товарищем, врезался лоб в лоб в микроавтобус. Об этом рассказал свидетель произошедшего одессит Филипп Минаев на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net.
«Ехал сегодня по поселку Котовского, стою себе на перекрестке в районе Бочарова в сторону городу, тут впереди меня стоящая машина начинает маневрировать вправо, для меня стало непонятно зачем. И тут на встречу нам вылетает Х5, я успеваю только принять в право, впереди меня стоящая машина получила удар в заднее крыло, поменяв траекторию Х5 чудом не зацепив меня ушел в стоящий сзади микроавтобус в лобовое», — написал Минаев.
Ратаковски в микроскопическом бикини без капли скромности улеглась на лестнице: "Ах, вот это тело"
Юная дочка Киркорова удивила необычным образом в купальнике: «Любимейшая дочь царя»
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие в крошечном топе: «Конфетка»
Аппетитная Лобода устроила жаркие танцы в слишком тесном бикини: "Каменских бы такую форму!"
При этом он добавил, что BMW нарушил правила дорожного движения – в полосе, где можно ехать только влево, поехал прямо.
В тоже время по данным патрульной полиции в ДТП никто не пострадал.
Сам Ганул пока никак не прокомментировал инцидент.
Ранее сообщалось, под Одессой неизвестные стреляли в автомобиль, в котором ехалДемьян Ганул.
Происшествие случилось, во вторник, 28 июля в районе села Визирка.
Как рассказал Ганул, он возвращался из Южного в Одессу, когда две машины пытались столкнуть с дороги автомобиль, в котором он ехал, а после открыли стрельбу.
Напомним, в Одессе авто полиции превратили в груду металла, есть пострадавшие: видео с места ЧП
Как сообщала Politeka, полиция устроила массовую облаву на жителей Одессы: за что штрафуют
Также Politeka писала, что преступление одесского копа над ребенком всполошило Одессу: СМИ рассекретили его имя и фото