Одесити на вихідних зустріли величезну змію
Відповідне відео оприлюднили очевидці в телеграм-каналі "Одеса INFO", в неділю, 6 вересня, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
Повзучу живність виявили на даху однієї з будівель в районі 16-ї станції Великого Фонтану. Двометрова змія розляглася на шифері, гріючись на сонечку.
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Треба сказати, що директор Одеського зоопарку Ігоря Бєлякова розповів, що в нашому регіоні водяться чотири види змій — два види вужів і два види полозів. Всі вони не отруйні.
Раніше повідомлялося, в мережі показали битву двох змій, яка розгорілася на одному з пляжів під Одесою.
Сутичку вдалося зняти одеситу Сергію Філіппову, фотознімки чоловік розмістив у соцмережах.
Одна змія вже зловила бичка, але друга вирішила перехопити обід, просто відібравши його. Після недовгого бою Бичок дістався переможцю, а переможений зник у воді.
Також ми повідомляли, погода в Одесі цього тижня обіцяє бути сонячною. Опадів не очікується протягом семи днів.
Температура повітря вранці становитиме близько +17 + 19°C. протягом дня, за прогнозами синоптиків, вона повинна підніматися до +25 +28 °C. У понеділок, стовпчики термометрів покажуть до +28°C.
У вівторок очікується невелика хмарність, а з середи хмари на небі будуть показуватися лише зрідка.
Максимальна швидкість вітру, 8 метрів в секунду, очікується у вівторок, у другій половині дня.
Нагадавши, двометрові змії заполонили Одесу, фото: відпочиваючих попередили, на якому пляжі
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