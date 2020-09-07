Одесити на вихідних зустріли величезну змію

Відповідне відео оприлюднили очевидці в телеграм-каналі "Одеса INFO", в неділю, 6 вересня, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Повзучу живність виявили на даху однієї з будівель в районі 16-ї станції Великого Фонтану. Двометрова змія розляглася на шифері, гріючись на сонечку.

Треба сказати, що директор Одеського зоопарку Ігоря Бєлякова розповів, що в нашому регіоні водяться чотири види змій — два види вужів і два види полозів. Всі вони не отруйні.

Раніше повідомлялося, в мережі показали битву двох змій, яка розгорілася на одному з пляжів під Одесою.

Сутичку вдалося зняти одеситу Сергію Філіппову, фотознімки чоловік розмістив у соцмережах.

Одна змія вже зловила бичка, але друга вирішила перехопити обід, просто відібравши його. Після недовгого бою Бичок дістався переможцю, а переможений зник у воді.

Також ми повідомляли, погода в Одесі цього тижня обіцяє бути сонячною. Опадів не очікується протягом семи днів.

Температура повітря вранці становитиме близько +17 + 19°C. протягом дня, за прогнозами синоптиків, вона повинна підніматися до +25 +28 °C. У понеділок, стовпчики термометрів покажуть до +28°C.

У вівторок очікується невелика хмарність, а з середи хмари на небі будуть показуватися лише зрідка.

Максимальна швидкість вітру, 8 метрів в секунду, очікується у вівторок, у другій половині дня.

Нагадавши, двометрові змії заполонили Одесу, фото: відпочиваючих попередили, на якому пляжі

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