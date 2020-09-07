Одесситы на выходных встретили огромную змею

Соответствующее видео обнародовали очевидцы в телеграм-канале «Одесса INFO», в воскресенье, 6 сентября, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

Ползучую живность обнаружили на крыше одного из зданий в районе 16-й станции Большого Фонтана. Двухметровая змея разлеглась на шифере, греясь на солнышке.

Надо сказать, что директор одесского зоопарка Игоря Белякова рассказал, что в нашем регионе водятся четыре вида змей — два вида ужей и два вида полозов. Все они не ядовиты.

Ранее сообщалось, в сети показали битву двух змей, которая разгорелась на одном из пляжей под Одессой.

Схватку удалось заснять одесситу Сергею Филиппову, фотоснимки мужчина разместил в соцсетях.

Одна змея уже поймала бычка, но вторая решила перехватить обед, попросту отобрав его. После недолгого боя бычок достался победителю, а побежденный скрылся в воде.

Также мы сообщали, погода в Одессе на этой неделе обещает быть солнечной. Осадков не ожидается на протяжении семи дней.

Температура воздуха по утрам будет составлять порядка +17 +19°C. В течение дня, по прогнозам синоптиков, она должна подниматься до +25 +28 °C. В понедельник, столбики термометров покажут до +28°C.

Во вторник ожидается небольшая облачность, а со среды облака на небе будут показываться лишь изредка.

Максимальная скорость ветра, 8 метров в секунду, ожидается во вторник, во второй половине дня.

Напомним, двухметровые змеи заполонили Одессу, фото: отдыхающих предупредили, на каком пляже

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