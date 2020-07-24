В курортном районе Одессы заметили двухметровую змею, которая поползла на пляж

Ее обнаружили в районе 13-й станции Большого Фонтана и предупредили отдыхающих, разместив фото в телеграм-канале «Подслушано Одесса», передает Politeka.net

«На 13-й Фонтана змея не меньше 2-х метров в длину пошуровала в сторону пляжа. Привет отдыхающим😅», - отмечается в публикации.

Специалисты “Службы спасения”, в свою очередь, рекомендуют не приближаться к змеям и не делать резких движений в случае встречи с такими пресмыкающимися. По мнению экспертов, лучше потихоньку обойти змею и не задевать ее.

В случае укуса змеи, необходимо немедленно обратиться за помощью к медицинским работникам.

Ранее сообщалось, в сети показали битву двух змей, которая разгорелась на одном из пляжей под Одессой.

Схватку удалось заснять одесситу Сергею Филиппову, фотоснимки мужчина разместил в соцсетях.

Одна змея уже поймала бычка, но вторая решила перехватить обед, попросту отобрав его. После недолгого боя бычок достался победителю, а побежденный скрылся в воде.

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