В курортном районе Одессы заметили двухметровую змею, которая поползла на пляж
Ее обнаружили в районе 13-й станции Большого Фонтана и предупредили отдыхающих, разместив фото в телеграм-канале «Подслушано Одесса», передает Politeka.net
«На 13-й Фонтана змея не меньше 2-х метров в длину пошуровала в сторону пляжа. Привет отдыхающим😅», - отмечается в публикации.
Специалисты “Службы спасения”, в свою очередь, рекомендуют не приближаться к змеям и не делать резких движений в случае встречи с такими пресмыкающимися. По мнению экспертов, лучше потихоньку обойти змею и не задевать ее.
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В случае укуса змеи, необходимо немедленно обратиться за помощью к медицинским работникам.
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