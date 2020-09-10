У мережі показали, як багатостраждальний танкер "Делфі", через десять місяців після аварії, нарешті-таки покинув акваторію одеського пляжу
Кадри того, як судно спливає розмістив телеграм-канал Одеса INFO, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
На них відображено, як судно повільно рухається за допомогою плавкрана і баржі. Зараз він вже досить пристойно отдалілдся від берега.
Чи виникали проблеми в підйомі судна і яка доля його чекає надалі-невідомо.
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У той же час, міністр інфраструктури України Владислав Криклій показав фото порожнього пляжу.
"Delfi покинув Пляж Дельфін. Сумувати не будемо", - зазначив чиновник.
Зараз судно буксирують в порт Чорноморська.
Варто нагадати, що злощасний танкер знаходився на одеському пляжі з листопада 2019 року, тобто близько 300 днів.
Раніше ми повідомляли, в Чорне море біля берегів Одеси стався серйозний викид нафтопродуктів з танкера "Делфі".
Як зазначив Одеський Еко-активіст Владислав Балинський, бонові загородження, якими оточили ділянку моря навколо судна, не втримали від витоку пального.
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