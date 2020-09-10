В сети показали, как многострадальный танкер «Делфи», спустя десять месяцев после крушения, наконец-таки покинул акваторию одесского пляжа

Кадры того, как судно уплывает разместил телеграм-канал Одесса INFO, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На них запечатлено, как судно медленно движется при помощи плавкрана и баржи. Сейчас он уже достаточно прилично отдалилдся от берега.

Возникали ли проблемы в подъеме судна и какая судьба его ждет в дальнейшем — неизвестно.

В тоже время, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий показал фото пустого пляжа.

"Delfi покинул пляж Дельфин. Скучать не будем", — отметил чиновник.

Сейчас судно буксируют в порт Черноморска.

Стоит напомнить, что злосчатный танкер находился на одесском пляже с ноября 2019 года, то есть около 300 дней.

Ранее мы сообщали, в Черное море у берегов Одессы произошел серьезный выброс нефтепродуктов из танкера «Делфи».

Как отметил одесский эко-активист Владислав Балинский, боновые заграждения, которыми оцепили участок моря вокруг судна, не удержали от утечки горючего.

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