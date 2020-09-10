В сети показали, как многострадальный танкер «Делфи», спустя десять месяцев после крушения, наконец-таки покинул акваторию одесского пляжа
Кадры того, как судно уплывает разместил телеграм-канал Одесса INFO, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На них запечатлено, как судно медленно движется при помощи плавкрана и баржи. Сейчас он уже достаточно прилично отдалилдся от берега.
Возникали ли проблемы в подъеме судна и какая судьба его ждет в дальнейшем — неизвестно.
Рекордно располневшая Полякова показала, как выглядит на самом деле: "Я должна признаться..."
Пополнение в семье Дмитрия Комарова, появились трогательные фото: "Как думаете, мальчик или девочка?"
Резкий разворот курса доллара, новые штрафы и повышение зарплат до 15 тысяч — главное за ночь
Ольгу Бузову унизили при всех, Бородина из "Дом-2" отыгралась: "Мурик..."
В тоже время, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий показал фото пустого пляжа.
"Delfi покинул пляж Дельфин. Скучать не будем", — отметил чиновник.
Сейчас судно буксируют в порт Черноморска.
Стоит напомнить, что злосчатный танкер находился на одесском пляже с ноября 2019 года, то есть около 300 дней.
Ранее мы сообщали, в Черное море у берегов Одессы произошел серьезный выброс нефтепродуктов из танкера «Делфи».
Как отметил одесский эко-активист Владислав Балинский, боновые заграждения, которыми оцепили участок моря вокруг судна, не удержали от утечки горючего.
Напомним, что туристы покидают дома и спешат в Одессу: в сети показали, что творится на въезде в город, видео
А еще Politeka писала, что отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео
Также Politeka сообщала, что новая напасть на пляжах Одессы, сделано важное заявление: где запрещено купаться