З міста не можна виїхати поїздом

Стало відомо, що відбувається в місті Ізмаїлі Одеської області, яке потрапило в "червону" зону карантину

Як пише видання Сьогодні , два тижні тому в місті посилили протиепідемічні заходи по боротьбі з поширенням китайського вірусу.

В Ізмаїлі скасували роботу громадського транспорту, закрили кафе і ресторани. Школярі так і не приступили до занять у стінах навчальних закладів, вони навчаються дистанційно. Працюють тільки продуктові магазини.

На залізничному вокзалі тихо і порожньо, не помічено жодного пасажира. Потяги тут зупиняються, але у вагони нікого не пускають. У самому Ізмаїлі з транспорту-тільки маршрутки. Зараз перевізники змінили інтервал руху, ходять частіше. Пасажирів перевозять тільки таку кількість, яка може займати сидячі місця. У масках не тільки пасажири, а й ті, хто просто йде по вулиці.

"Люди дотримуються карантину, в принципі. Всі в магазинах в масках ходять, у фортеці, на морвокзалі, в парках дуже багато людей – все, в основному, на вулиці тепер", – розповів місцевий житель.

Також не працюють дитячі садки.

За даними видання, для інфікованих вірусом у місті підготували дві лікарні. Сюди везуть пацієнтів з усього півдня Одеської області. Тому що тут є киснева станція. Зараз всі ліжка зайняті хворими.

«В інфекціонці розрахункова кількість, в нормальних умовах, 70 місць. Максимально-до 120. Сьогодні-вже пік", - розповів завідувач відділенням.

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