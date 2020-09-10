Стало известно, что происходит в городе Измаиле Одесской области, который угодил в «красную» зону карантина
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В Измаиле отменили работу общественного транспорта, закрыли кафе и рестораны. Школьники так и не приступили к занятиям в стенах учебных заведений, они учатся дистанционно. Работают только продуктовые магазины.
На железнодорожном вокзале тихо и пусто, не замечено ни одного пассажира. Поезда здесь останавливаются, но в вагоны никого не пускают. В самом Измаиле из транспорта – только маршрутки. Сейчас перевозчики изменили интервал движения, ходят чаще. Пассажиров перевозят только такое количество, которое может занимать сидячие места. В масках не только пассажиры, но и те, кто просто идет по улице.
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"Люди соблюдают карантин, в принципе. Все в магазинах в масках ходят, в крепости, на морвокзале, в парках очень много людей – все, в основном, на улице теперь", – рассказал местный житель.
Также не работают детские сады.
По данным издания, для инфицированных вирусом в городе подготовили две больницы. Сюда везут пациентов из всего юга Одесской области. Потому что здесь есть кислородная станция. Сейчас все койки заняты больными.
«В инфекционке расчетное количество, в нормальных условиях, 70 мест. Максимально – до 120. Сегодня – уже пик», - рассказал заведующий отделением.
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