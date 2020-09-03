Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о вспышках китайской инфекции после отдыха на курортах в Одесской области

Об этом он рассказал в интервью Интерфакс.

Степанов обратил внимание, что для отдыхающих часто "не существует" вообще никаких правил, поэтому Минздрав фиксирует рост количества больных в курортных городах в том числе и Одесской области.

"Я понимаю, что человек на курорте стремится расслабиться и отдохнуть, но давайте не будем забывать, что вирус никогда не отдыхает. Как только люди начали посещать места массовых скоплений, COVID-19 сразу отреагировал. Мы это увидели по конкретным цифрам уровня заболеваемости", – говорит глава МОЗ.

В тоже время он призвал украинцев следовать рекомендациям даже в отпуске.

"Ведь значительное количество людей приезжает в Одессу на несколько дней, подхватывает болезнь и возвращается в свой регион. При этом новый случай COVID-19 фиксируется по адресу проживания, а не по факту возможного инфицирования на отдыхе", – добавил Степанов.

А тем временем, в Одесском регионе китайский вирус продолжает косить жителей.

За последние сутки заражение подтвердили у 116 человек, тогда как перед этим количество инфицированных составило 203 .

По данным РНБО, за вчерашние сутки умерли три пациента, всего вирус унес жизни 113 жителей Одесской области. Общее количество зараженных на Одесчине достигло 7813.

Выздоровели за минувшие сутки 55 человек, всего заболевание преодолели 1902 жителя Одесского региона.

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