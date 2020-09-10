З'явилася інформація, що за добу в Одеській області виявлено рекордно низьку кількість нових хворих китайським вірусом

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Одеської обласної адміністрації.

Так, станом на ранок 10 вересня, нових випадків зафіксовано всього 41, з них двоє — діти, чотири людини — медпрацівники.

Всього за час пандемії на території Одещини число інфікованих досягло 8876 осіб. За цей час захворіли 675 дітей та 701 медпрацівник.

За минулу добу два пацієнти померли від ускладнень, викликаних небезпечною недугою. Кількість померлих від COVID-19 в Одеській області - 138 осіб. Одужали за весь час 3253 людини.

Нагадаємо, після масових гулянь на День міста в Одеській ОДА наполягають на введенні суворого карантину, як у квітні місяці.

З відповідним зверненням до комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС звернулася керівник облздраву Наталія Одарій-Захар'єва.

Чиновниця впевнена, що це необхідно, щоб люди струснулися і згадали, що потрібно строго слідувати найпростішим обмеженням — маски в громадських місцях, часте миття рук, наявність дезінфекторів і соціальна дистанція.

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