З'явилася інформація, що за добу в Одеській області виявлено рекордно низьку кількість нових хворих китайським вірусом
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі Одеської обласної адміністрації.
Так, станом на ранок 10 вересня, нових випадків зафіксовано всього 41, з них двоє — діти, чотири людини — медпрацівники.
Всього за час пандемії на території Одещини число інфікованих досягло 8876 осіб. За цей час захворіли 675 дітей та 701 медпрацівник.
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За минулу добу два пацієнти померли від ускладнень, викликаних небезпечною недугою. Кількість померлих від COVID-19 в Одеській області - 138 осіб. Одужали за весь час 3253 людини.
Нагадаємо, після масових гулянь на День міста в Одеській ОДА наполягають на введенні суворого карантину, як у квітні місяці.
Чиновниця впевнена, що це необхідно, щоб люди струснулися і згадали, що потрібно строго слідувати найпростішим обмеженням — маски в громадських місцях, часте миття рук, наявність дезінфекторів і соціальна дистанція.
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