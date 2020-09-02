В Одесской области из-за групповой вспышки был закрыт детский садик

Это произошло в Овидиопольском районе, сообщил на своей странице в соцсетях исполняющий обязанности главы районной государственной администрации Игорь Ильченко, передает Politeka.net

"С сегодняшнего дня остановлен процесс обучения в Калаглийском детском учебном заведении "Солнышко", поскольку у сотрудников учреждения лабораторно подтвердился COVID-19", – написал он.

Ильченко обратил внимание, что многие родители отправляют своих детей на развлекательные мероприятия, не обеспечив их средствами защиты.

Напомним, что в Одесской области за последнюю неделю наблюдаются рекордные показатели заболеваемости китайским вирусом.

Так, за сутки на территории нашего региона выявили 203 новых случая инфицирования.

Общее количество зараженных с начала эпидемии составляет 7697 человек. Накануне от осложнений, вызванных опасной инфекцией скончались два человека, всего погибших с начала пандемии - 110. Также сообщается, что 60 пациентов вылечились.

Ранее мы сообщали, в Одесской области не все школы открылись 1 сентября.

В настоящее время стало известно, что в городе Черноморске, что вблизи Одессы, общеобразовательную школу №4 закрыли на самоизоляцию.

Причиной стало обнаружение у двух сотрудников школы положительных результатов на COVID-19.

В связи с этим ученики с 1 сентября начали учебный процесс дистанционно. Ориентировочно это продлиться до 6 сентября.

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