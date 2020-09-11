В Одесі мітингували під стінами ОДА проти дозволу проросійським терористам інспектувати позиції ЗСУ на Донбасі
Так, 10 вересня активісти різних загальнотсвенних організацій та учасники бойових дій в зоні ООС зібралися на проспекті Шевченка і висловили недовіру чинному президенту України Володимиру Зеленському, пишуть місцеві
Як розповіли учасники акції, вони проти того, щоб у Мінську щось обговорювали і вирішували з ворогами України.
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В руках вони тримали плакати з написами: «імпічмент», «Російська тиша занадто гучна», «Руки геть від армії».
Раніше, мережу потрясла звістка про домовленості Тристоронньої контактної групи в Мінську про совісні інспектування українських позицій ОБСЄ з терористами «ДНР».
Окупаційна влада " ДНР "заявила, що Україна погодилася допустити їх на позиції ЗСУ під Горлівкою для" спільної інспекції " укріплень підрозділів ОС.
Їх ватажок Денис Пушилін заявляв, що ЗСУ копають нові траншеї, і пригрозив обстрілом населеного пункту.
У відповідь Україна не висунула подібні вимоги, хоча була інформація про те, що бойовики зміцнюються.
Раніше ми повідомляли, що 6 вересня в зоні ООС на невідомому вибуховому пристрої в районі населеного пункту Новгородське підірвалася Автомобільна розливна станція АРС-14. В результаті вибуху були поранені двоє військовослужбовців.
Через добу боєць помер у лікарні від численних опіків. Загиблим виявився матрос, вогнеметник вогнеметного взводу роду радіаційного хімічного біологічного захисту 35-ї окремої бригади морської піхоти Руслан Михайлович Волков.
Нагадавши, "Все життя було попереду": молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про героя.
Як повідомляла Politeka, ЗСУ феєрично розгромили бойовиків в ООС: з'явилися подробиці і відео яскравої атаки.
Також Politeka писала, що ЗСУ дали по зубах росіянам на фронті « "великі втрати", розкрито деталі успіху в ООС.