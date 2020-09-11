В Одесі мітингували під стінами ОДА проти дозволу проросійським терористам інспектувати позиції ЗСУ на Донбасі

Так, 10 вересня активісти різних загальнотсвенних організацій та учасники бойових дій в зоні ООС зібралися на проспекті Шевченка і висловили недовіру чинному президенту України Володимиру Зеленському, пишуть місцеві ЗМІ .

Як розповіли учасники акції, вони проти того, щоб у Мінську щось обговорювали і вирішували з ворогами України.

В руках вони тримали плакати з написами: «імпічмент», «Російська тиша занадто гучна», «Руки геть від армії».

Раніше, мережу потрясла звістка про домовленості Тристоронньої контактної групи в Мінську про совісні інспектування українських позицій ОБСЄ з терористами «ДНР».

Окупаційна влада " ДНР "заявила, що Україна погодилася допустити їх на позиції ЗСУ під Горлівкою для" спільної інспекції " укріплень підрозділів ОС.

Їх ватажок Денис Пушилін заявляв, що ЗСУ копають нові траншеї, і пригрозив обстрілом населеного пункту.

У відповідь Україна не висунула подібні вимоги, хоча була інформація про те, що бойовики зміцнюються.

Раніше ми повідомляли, що 6 вересня в зоні ООС на невідомому вибуховому пристрої в районі населеного пункту Новгородське підірвалася Автомобільна розливна станція АРС-14. В результаті вибуху були поранені двоє військовослужбовців.

Через добу боєць помер у лікарні від численних опіків. Загиблим виявився матрос, вогнеметник вогнеметного взводу роду радіаційного хімічного біологічного захисту 35-ї окремої бригади морської піхоти Руслан Михайлович Волков.

Нагадавши, "Все життя було попереду": молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про героя.

Як повідомляла Politeka, ЗСУ феєрично розгромили бойовиків в ООС: з'явилися подробиці і відео яскравої атаки.

Також Politeka писала, що ЗСУ дали по зубах росіянам на фронті « "великі втрати", розкрито деталі успіху в ООС.