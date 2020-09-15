У середу 16 вересня, одесити, які проживають в різних районах міста, почують виття сирен, але панікувати не варто

Таке попередження зробила прес-служба одеської мерії, передає Politeka.net.

У середу, 16 вересня, проводитимуть комплексну перевірку автоматизованої системи централізованого оповіщення із запуском електросирен і гучномовців.

Електросирени будуть включатися по черзі в кожному районі міста в період з 14.00 до 14: 30.

"Інформація надана з метою запобігання можливим непорозумінням серед населення при переривчастому звучанні електросирен», - пояснили в мерії.

До цього ми повідомляли, в Одесі співробітники екстрених служб шукають бомбу в Аркадії.

Так, рано вранці, 15 вересня, в поліцію надійшло анонімне повідомлення про мінування Аркадійської алеї. Про це повідомили прес-служба ГУНП в Одеській області.

На місце події в терміновому порядку висунулися слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції, вибухотехніки, кінологи та працівники служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, що вчора невідомі погрожували підірвати будівлю суду, супермаркет і Катерининську площу. Фахівці обстежили об'єкти і ніяких вибухових пристроїв не виявили.

Також ми писали, що в Одесі спалахнула пожежа на підприємстві з виробництва пельменів та інших напівфабрикатів.

Вогняна НП сталася пізно ввечері 14 вересня по вулиці Середня, 36 на території заводу «Левада».

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