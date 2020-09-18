В Одесі невідомі погрожують підірвати будівлю суду

Так, майже опівдні 18 вересня, в поліцію надійшло анонімне повідомлення про мінування будівлі Приморського районного суду, яке розташовано на вулиці Балківській. Про це повідомили прес-служба ГУНП в Одеській області, передає Politeka.net

На місце події в терміновому порядку висунулися слідчо-оперативна група Портофранківського відділення поліції, вибухотехніки, кінологи та працівники служби з надзвичайних ситуацій.

Всіх людей евакуювали з будівлі. Подробиці будуть пізніше.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області одна зі шкіл пропрацювала всього тиждень з початку навчального року, а потім була закрита на карантин через спалах китайського вірусу

Йдеться про школу в селі Великий Дальник.

У цьому навчальному закладі на 19 захворіли 15 педагогів та 36 дітей.

Після цього на дистанційне навчання відправили всю школу.

«З 9-го числа, у зв'язку з великою захворюваністю вчителів і неможливістю здійснювати навчальний процес, так як ми працювали в дві зміни по 22 хвилини 30 секунд урок, тому ми змушені перейти на іншу форму навчання, а саме – дистанційне форму навчання. Це Google Classroom, а також ми використовуємо Zoom, - розповіла директор школи.

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