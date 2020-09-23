Osprey - єдина машина, яка є гібридом літака і вертольота

В рамках навчань Rapid Trident-2020 бійці ЗСУ провели безпарашютне десантування з американських конвертопланів

Про це інформує Politeka, посилаючись на прес-службу Міністерства оборони України.

Повідомляється, що два конвертоплани з повітряно-тактичної групи ССО ЗСУ США в Європі, пролетіли з Вінницької у Львівську область і взяли на борт бійців ЗСУ.

Потім, над одим з полігонів в Одеській області спецназівці двох країн десантувалися безпарашютним способом.

"Десантувалися з американських Osprey. Це дуже несхоже на те, як проводити десантування з вертольота, є відмінності. Значить, треба тренуватися", - поділився враженнями лейтенант ЗСУ Андрій.

Раніше посольство США в Україні запросило українців поспостерігати за навчаннями "Об'єднані зусилля–2020".

"Ви коли-небудь чули про безпарашютне десантування за допомогою каната? Скористайтеся можливістю подивитися на літаки", - написали в диппредставництві.

Politeka писала, що бійці десантно-штурмових військ України і Великобританії спільно виконують завдання під час навчань "Об'єднані зусилля - 2020" згідно з даними агентства Sky News, Британські десантники вже і не пам'ятають, коли було виконано таку кількість парашутного десантування, як в ході цих навчань. Крім того, були опубліковані вражаючі фото зі спільних навчань, де помітно, як Британські десантники висадилися під Кримом.

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