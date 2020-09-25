В Одесі жінку підозрюють у шахрайстві з соціальними виплатами

Подробиці розповіли в прес - службі ГУНП, передає Politeka.net

Справа вся в тому, що 35-річна одеситка оформила документи на отримання грошової допомоги від держави для своєї нібито малозабезпеченої сім'ї, хоча вона такою не була. Перед цим її чоловік отримав у спадок нерухомість і жінка цілеспрямовано про це промовчала, щоб не втратити права на виплати.

У поліції зазначили, що протягом декількох місяців пішла городянка отримала близько 100 - тисяч гривень, при цьому жінка здійснювала дорогі покупки.

Незабаром обман був розкритий співробітниками Державної установи, які виявили невідповідності в доходах.

Вони сповістили про це в правоохоронні органи.

Дії одеситки кваліфікували як шахрайство. Тепер жінці загрожує штраф, виправні роботи або навіть в'язниця на строк до трьох років.

Раніше ми повідомляли, по Одесі розгулював шахрай, який розвів на кругленьку суму три десятки моряків.

26-річний чоловік виманив у довірливих людей близько 80 тис. доларів, обіцяючи підшукати їм роботу з хорошою заробітною платою.

В цілому від рук афериста постраждали 30 моряків, заплативши від 1500 до 4700 американських доларів і опинившись ні з чим.

У поліції з'ясували, що зловмисник у минулому обіймав керівну посаду в одному з агентств з працевлаштування моряків на іноземні судна. Будучи звільненим, він продовжував зображати з себе директора і приймати клієнтів.

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