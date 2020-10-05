Що буде на цьому тижні?

Новий тиждень принесе в Одесу сиру і дощову погоду

Як передає Politeka.net , прогноз на 5-11 жовтня підготовлений згідно з даними сайту sinoptik

У понеділок, 5 жовтня в Одесі буде мрячити дощ.

Температура повітря вранці складе 16-18 °С, ближче до обіду відмітка на термометрі підніметься до 20-22 °С.

Вітер обіцяють південно-східний зі швидкістю 9-14 метрів в секунду.

В області вранці прогнозують місцями туман. Температура повітря вранці становитиме 13-18 °С, вдень - 20-25 °С.

Зазначимо, водіїв просять бути уважнішими на трасах, через туман видимість складе 200-500 м.

У вівторок і середу 6 і 7 жовтня в Одесі триматиметься похмура погода, синоптики обіцяють місцями короткочасні дощі. Вітер південно-східний, 5-7 метрів в секунду. Вночі похолодає до 12-17 °С, вдень температура підніметься близько 21-26 °С.

У четвер, 8 жовтня, на місто насунеться дощовий фронт. За даними синоптиків, дощ буде йти весь час. Вдень він посилиться, а до вечора ослабне. Вітер змінних напрямків, 3-7 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме 17-18 °С, вдень — 19-22 °С.

У п'ятницю, 9 жовтня, в Одесі протягом усього дня стоятиме хмарна погода. Дощ буде йти весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Вітер буде дути також змінних напрямків зі швидкістю 7-10 метрів в секунду.

У суботу, 10 жовтня, хмарна погода протримається весь день у місті. Вночі можливий дрібний дощ, який до ранку повинен закінчитися. Весь день, що залишився пройде без опадів.

Температура вночі + 13 +14 градусів, вдень до + 19 градусів.

У неділю, 11 жовтня, нарешті розпогодиться і над містом засяє сонце.

Температура повітря вночі становитиме 13-16 градусів тепла, вдень — 19-22 градуси.

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