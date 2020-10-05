Что будет на этой неделе?

Новая неделя принесет в Одессу сырую и дождливую погоду

Как передает Politeka.net , прогноз на 5-11 октября подготовлен согласно данным сайта sinoptik

В понедельник, 5 октября в Одессе будет моросить дождь.

Температура воздуха утром составит 16-18 °С, ближе к обеду отметка на термометре поднимется до 20-22 °С.

Ветер обещают юго-восточный со скоростью 9-14 метров в секунду.

В области утром прогнозируют местами туман. Температура воздуха утром составит 13-18 °С, днем - 20-25 °С.

Отметим, водителей просят быть внимательнее на трассах, из-за тумана видимость составит 200-500 м.

Во вторник и среду 6 и 7 октября в Одессе будет держаться пасмурная погода, синоптики обещают местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 5-7 метров в секунду. Ночью похолодает до 12-17 °С, днем температура поднимется около 21-26 °С.

В четверг, 8 октября, на город надвинется дождевой фронт. По данным синоптиков, дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет. Ветер сменных направлений, 3-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 17-18 °С, днем — 19-22 °С.

В пятницу, 9 октября, в Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Дождь будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера. Ветер будет дуть также переменных направлений со скоростью 7-10 метров в секунду.

В субботу, 10 октября, облачная погода продержится весь день в городе. Ночью возможен мелкий дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.

Температура ночью +13+14 градусов, днем до +19 градусов.

В воскресенье, 11 октября, наконец-то распогодится и над городом засияет солнце.

Температура воздуха ночью составит 13-16 градусов тепла, днем — 19-22 градуса.

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