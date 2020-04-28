В Днестровском лимане на территории Одесской области рыбак выловил огромного карпа
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Отмечается, что рыболов-любитель из города Белгород-Днестровского Олег Стрельченко отправился на рыбалку в минувшие выходные.
Где именно поймал свою добычу мужчина не признается. Он лишь рассказал, что целый час пытался вытащить карпа из воды. Ему пришлось лезть в воду с подсаком.
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Также рыбак признался, что больше всего переживал, что не выдержат леска и крючок, которые явно не были рассчитаны на такой улов.
Теперь мужчина, который работает охранником на одной из баз отдыха на черноморском побережье, намерен сделать чучело из головы своего трофея в память об удачной рыбалке.
Ранее мы сообщали, житель Одессы нашел змею в своем автомобиле.
Об этом одессит Денис Васильев рассказала на страницах в соцсетях. Также он разместил фото непрошеного гостя.
Он сообщил, что змея забралась к нему под капот. Однако мужчина на растерялся и самостоятельно обратился к директору зоопарка Игорю Белякову.
Директор в свою очередь успокоил автолюбителя. Он заверил мужчину, что это пресмыкающееся для людей совершенно не опасно, так как является обычным безобидным водяным ужом.
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