В Днестровском лимане на территории Одесской области рыбак выловил огромного карпа

Местные СМИ показали снимок очень крупной рыбы, которая весила 17 кг 250 г.

Отмечается, что рыболов-любитель из города Белгород-Днестровского Олег Стрельченко отправился на рыбалку в минувшие выходные.

Где именно поймал свою добычу мужчина не признается. Он лишь рассказал, что целый час пытался вытащить карпа из воды. Ему пришлось лезть в воду с подсаком.

Также рыбак признался, что больше всего переживал, что не выдержат леска и крючок, которые явно не были рассчитаны на такой улов.

Теперь мужчина, который работает охранником на одной из баз отдыха на черноморском побережье, намерен сделать чучело из головы своего трофея в память об удачной рыбалке.

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Об этом одессит Денис Васильев рассказала на страницах в соцсетях. Также он разместил фото непрошеного гостя.

Он сообщил, что змея забралась к нему под капот. Однако мужчина на растерялся и самостоятельно обратился к директору зоопарка Игорю Белякову.

Директор в свою очередь успокоил автолюбителя. Он заверил мужчину, что это пресмыкающееся для людей совершенно не опасно, так как является обычным безобидным водяным ужом.

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