Новая неделя принесет в Одессу сырую и дождливую погоду

Как сообщили синоптики, уже со вторника погода сделает резкий разворот и ясное солнечное небо, которое побалует одесситов в понедельник, покроется тучами и нагрянет затяжная полоса непогоды. Дождь, грозу и шквальный ветер прогнозируют метеорологи в течении 5 дней, также неспокойно будет на море, волны достигнут до 1,4 метра в высоту, передает Politeka.net.

В понедельник, 28 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков, со слабым юго-восточным ветром.

Температура воздуха утром +16+18, днем воздух прогреется до +22 градусов.

Во вторник, 29 сентября, в Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается дождь, вечером - дождь c грозой. Синоптики обещают штормовой ветер, шквальные порывы которого достигнут 13-16 метров в секунду.

Температура немного упадет и составит +14 +18 ночью и до +21 днем.

В среду, 30 сентября, облачная погода будет держаться в Одессе до самого вечера. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен мелкий дождь. Утром и ночью ожидается похолодание, а вот днем температура воздуха не изменится. Ветер практически полностью утихнет.

Температура на столбиках термометра покажет +15+16 ночью, днем +20 градусов.

В четверг, 1 октября, с утра и до самого вечера небо в Одессе будет скрыто за облаками. Вечером дождь, который будет идти почти весь день, постепенно ослабевая, прекратится.

Температура ночью +15 +16 градусов, днем +19.

В пятницу, 2 октября, пасмурная погода будет держаться в Одессе не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. На протяжении всего дня ожидается мелкий дождь, который ближе к вечеру должен закончиться. Ожидается потепление и порывистый южный ветер.

Температура на градусниках ночью покажет +16+18, днем +22 градуса.

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