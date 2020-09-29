В Одессе и области, как и прогнозировали синоптики, резко ухудшились погодные условия
Небо затянуло грозовыми тучами и во многих районах полил сильный дождь, а местами и с градом.
Снимки и видео непогоды публикуют местные жители в соцсетях, передает Politeka.net
Так, к примеру, с самого утра дождем накрыло Измаильский район.
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А в городе Сарата, жители сообщают о ливне с градом.
Мрачные тучи надвинулись на Беляевку и Теплодар.
В самой Одессе также пошел ливень с грозой и молнией.
Синоптики объявили по Одессе и области штормовое предупреждение.
Так, во вторник, 29 сентября, прогнозируется существенное ухудшение погоды: ливни, грозы и шквальный ветер, с порывами до 18 метров в секунду.
По Одессе ночью без существенных осадков, утром и днем значительный дождь, гроза.
Ветер юго-восточный, 9-17 м/с.
Температура ночью 16-18 °С, днем 20-22 °С.
Температура морской воды 19-20.
Синоптики просят граждан во время разгула стихии держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи. Вблизи больших деревьев не стоит парковать автотранспорт. В случае очень сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. В жилом помещении следует закрыть все окна, забрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
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