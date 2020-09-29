В Одессе и области, как и прогнозировали синоптики, резко ухудшились погодные условия

Небо затянуло грозовыми тучами и во многих районах полил сильный дождь, а местами и с градом.

Снимки и видео непогоды публикуют местные жители в соцсетях, передает Politeka.net

Так, к примеру, с самого утра дождем накрыло Измаильский район.

А в городе Сарата, жители сообщают о ливне с градом.

Мрачные тучи надвинулись на Беляевку и Теплодар.

В самой Одессе также пошел ливень с грозой и молнией.

Синоптики объявили по Одессе и области штормовое предупреждение.

Так, во вторник, 29 сентября, прогнозируется существенное ухудшение погоды: ливни, грозы и шквальный ветер, с порывами до 18 метров в секунду.

По Одессе ночью без существенных осадков, утром и днем ​​значительный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный, 9-17 м/с.

Температура ночью 16-18 °С, днем ​​20-22 °С.

Температура морской воды 19-20.

Синоптики просят граждан во время разгула стихии держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи. Вблизи больших деревьев не стоит парковать автотранспорт. В случае очень сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии. В жилом помещении следует закрыть все окна, забрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Обещанный дождь в Одессе Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 29. September 2020

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