У Миколаєві обірвалось життя трирічного хлопчика прямо в його день народження

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцеве видання "Новини-N".

Так, у неділю, 4 жовтня, в Миколаєві загинула 3-річна дитина, що випала з вікна шостого поверху 9-поверхового будинку.

За даними місцевих ЗМІ, які посилаються на очевидців трагедії, в родині готувалися до святкування дня народження дитини - маленькому Іллі виповнилося 3 роки. Батьки на кілька хвилин залишили малюка без нагляду, але цього вистачило, щоб він випав з вікна 6-го поверху.

На місце викликали швидку. Лікарі ще застали дитину живою, проте врятувати хлопчика все ж не вдалося - від отриманих травм він помер.

Відомо, що розслідування інциденту проводить Корабельний райвідділ поліції.

Раніше також повідомлялось, що у Вінниці хлопчик випав з вікна. Відомо, що дитина гралася в квартирі разом зі своїм восьмирічним братом. Дітлахи відкрили вікно і тоді молодший сперся на москітну сітку, яка його не витримала, і він полетів вниз.

Впавши з восьмого поверху, 4-річна дитина отримала травми, які виявились несумісними з життям. Дитина померла під час надання їй першої медичної допомоги. За фактом смерті 4-річного хлопчика поліцією було відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, трагедія в день народження: у Дніпрі під час свята обірвалося життя 7-річного хлопчика.

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