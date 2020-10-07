В Одесі люди вишикувались у величезні черги, щоб здати тест на коронавірус

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Одеса інфо".

Так, біля поліклініки зібралось багато людей, щоб зробити аналіз на коронавірус.

Мова йде про медичний заклад №6. При цьому у великій черзі стоять різні люди: як ті, хто прийшов перевіритись на коронавірус, так і ті, хто хоче здати якийсь інший аналіз. Всі вони знаходяться поряд один з одним.

У натовпі можна побачити чоловіків у військовій формі, а також вагітних жінок.

На опублікованому відео можна помітити, що дистанції ніхто не дотримується. Маски у людей надіті неправильно - вони закривають тільки рота, а ніс залишається відкритим.

"Величезні черги в 6 поліклініці на здачу аналізів. Половина на COVID-19, половина на консультацію лікарів. Пускають по пару чоловік в поліклініку, ось вам і "не треба нагромаджується, тримайте дистанцію", - написав автор відео під роликом.

Слід зазначити, що Одеса зараз знаходиться в "жовтій" карантинній зоні. У ній забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають "кризові" послуги.

Нагадаємо, школярі влаштували цькування однолітку через вірус, деталі скандалу.

Як писала Politeka, епідемія вірусу в Україні: лікар розповіла про важку ситуацію в лікарнях.

Також Politeka писала, вірус скосив новий "урожай" жертв на Одещині, область вирвалася в лідери.