В Одесі силовики проводять обшуки в приймальні кандидата на пост мера, нардепа від ОПЗЖ Миколи Скорика

Про це повідомляють місцеві ЗМІ .

Масштабні обшуки почалися рано вранці в четвер, 8 жовтня в приймальні «опозиціонера» Скорика, розташованої за адресою Великої Арнаутської, 2б.

За даними видання, для цього з Києва прибуло не менше 100 осіб з Національного антикорупційного бюро.

Нагадаємо, що минулого року Скорик закликав мера Одеси Геннадія Труханова і депутатів Одеської міськради повернути проспекту Маршала Жукова його історичну назву, що не сподобалося багатьом місцевим активістам.

Якщо вірити декларації нардепа, то його сім'я володіє двома квартирами в Одесі-170-метрова, куплена в 2004 році за 90 тисяч гривень, і квартира площею 523 кв.м (оціночна вартість не вказана), яку депутат купив в середині 2009 року. Крім того, «опозиціонеру» належить три паркувальних місця, 200-метровий будинок і офіс в Одесі.

Крім того, сім'я нардепа має значну колекцію швейцарських та італійських годинників торгових марок F. P. Journe Octa Auto, Patek Philippe, Ulysse Nardin, Chopard Happy Sport, Bulgari, куплених в 2005 -2012 роках.

Скорик їздить на MERCEDES-BENZ ML 350 2013 року випуску, який він купив в середині 2014 року за 570 тисяч грн. Дружина користується автомобілем Lexus RX 350 2007 року випуску.

У народного депутата є акції в банку на суму понад 1,6 млн, а також 10% регбійного клубу «Кредо-63». Готівкою сім'я тримає 550 тисяч гривень і 55 тисяч доларів.

Нагадаємо, що на виборах мера Одеси зареєстрували Саакашвілі і Зеленського: хто ще буде боротися з Трухановим

Як повідомляла Politeka, люди збунтувалися в Одесі, в хід пішли фаєра, відео: "Труханов поверни..."

Також Politeka писала, що в Одесі неадекват "позначив" Філімонова, відео: "висловив свою позицію"