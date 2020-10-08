В Одесі силовики проводять обшуки в приймальні кандидата на пост мера, нардепа від ОПЗЖ Миколи Скорика
Про це повідомляють місцеві
Масштабні обшуки почалися рано вранці в четвер, 8 жовтня в приймальні «опозиціонера» Скорика, розташованої за адресою Великої Арнаутської, 2б.
За даними видання, для цього з Києва прибуло не менше 100 осіб з Національного антикорупційного бюро.
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Нагадаємо, що минулого року Скорик закликав мера Одеси Геннадія Труханова і депутатів Одеської міськради повернути проспекту Маршала Жукова його історичну назву, що не сподобалося багатьом місцевим активістам.
Якщо вірити декларації нардепа, то його сім'я володіє двома квартирами в Одесі-170-метрова, куплена в 2004 році за 90 тисяч гривень, і квартира площею 523 кв.м (оціночна вартість не вказана), яку депутат купив в середині 2009 року. Крім того, «опозиціонеру» належить три паркувальних місця, 200-метровий будинок і офіс в Одесі.
Крім того, сім'я нардепа має значну колекцію швейцарських та італійських годинників торгових марок F. P. Journe Octa Auto, Patek Philippe, Ulysse Nardin, Chopard Happy Sport, Bulgari, куплених в 2005 -2012 роках.
Скорик їздить на MERCEDES-BENZ ML 350 2013 року випуску, який він купив в середині 2014 року за 570 тисяч грн. Дружина користується автомобілем Lexus RX 350 2007 року випуску.
У народного депутата є акції в банку на суму понад 1,6 млн, а також 10% регбійного клубу «Кредо-63». Готівкою сім'я тримає 550 тисяч гривень і 55 тисяч доларів.
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