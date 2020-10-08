В Одессе силовики проводят обыски в приемной кандидата на пост мэра, нардепа от ОПЗЖ Николая Скорика
Об этом сообщают местные
Масштабные обыски начались рано утром в четверг, 8 октября в приемной «оппозиционера» Скорика, расположенной по адресу Большой Арнаутской, 2б.
По данным издания, для этого из Киева прибыло не меньше 100 человек из Национального антикоррупционного бюро.
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Напомним, что в прошлом году Скорик призывал мэра Одессы Геннадия Труханова и депутатов Одесского горсовета вернуть проспекту Маршала Жукова его историческое название, что не понравилось многим местным активистам.
Если верить декларации нардепа, то его семья владеет двумя квартирами в Одессе — 170-метровая, купленная в 2004 году за 90 тысяч гривен, и квартира площадью 523 кв. м (оценочная стоимость не указана), которую депутат купил в середине 2009 года. Кроме того, «оппозиционеру» принадлежит три парковочных места, 200-метровый дом и офис в Одессе.
Кроме того, семья нардепа имеет внушительную коллекцию швейцарских и итальянских часов торговых марок F.P.Journe Octa Auto, Patek Philippe, Ulysse Nardin, Chopard Happy Sport, Bulgari, купленных в 2005 -2012 годах.
Скорик ездит на MERCEDES-BENZ ML 350 2013 года выпуска, который он купил в середине 2014 года за 570 тысяч грн. Супруга пользуется автомобилем Lexus RX 350 2007 года выпуска.
У народного депутата есть акции в банке на сумму более 1,6 млн, а также 10% регбийного клуба «Кредо-63». Наличными семья держит 550 тысяч гривен и 55 тысяч долларов.
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