В Одессе мужчина решил справить нужду прямо на предвыборную палатку кандидата в мэры шоумена Олега Филимонова

Соответствующее видео обнародовали очевидцы в телеграм-канале «Одесса INFO», передает Politeka.net. (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как пьяный мужчина снял штаны и решил помочится на предбыборную палатку кандидата в мэры Одессы от «Слуги народа» Олега Филимонова. Это заметила женщина-агитаторша, которая выскочила из палатки и прогнала хулигана.

Далее, мужчина, который едва держался на ногах стал натягивать штаны, а потом и вовсе упал.

«Тип решил кардинально выразить свою политическую позицию 🤣», - сообщает телеграм-канал.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

Ранее мы сообщали, что центральная избирательная коммиссия (ЦИК) сняла с выборов в Одессе Филимоновых, Зеленских и Саакашвили. Речь идет о клонах.

Так, на сайте ЦИК сообщается, что на должность мэра Одессы зарегисторировали 31 кандидата.

Из них, часть оказались клонами рейтинговых политиков. В частности, было зарегистрировано четыре однофамильца «Филимонова» и все они имели имя «Олег». Кроме того, документы подали два «Зеленских» и один 30-летний Саакашвили Михеил Владимирович, который баллотировался от партии “Блок Михеила Саакашвили”.

Причиной снятия в ЦИКе назвали то, что в их документах нет информации о внесении денежного залога партиями, которые выдвинули их на выборы.

Мужчина пешил кардинально выразить свою политическую позицию 🤣 Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 6. Oktober 2020

Напомним, что на выборах мэра Одессы зарегистрировали Саакашвили и Зеленского: кто еще будет бороться с Трухановым

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