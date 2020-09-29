Во время предвыборной гонки в Одессе обнаружились клоны Олега Филимонова, Владимира Зеленского и Михаила Саакашвили

Об этом сообщает местное издание « Думская ».

В частности, к участию в местных выборах территориальная избирательная комиссия допустила четыре однофамильца кандидата от Слуги народа Олега Филимонова, две тезки президента Владимира Зеленского и одного, как оказалось липового, Михеила Саакашвили.

В тоже время по информации издания, клона действующего мэра Геннадия Труханова регистрировать отказались.

Стоит сказать что сотрудники СБУ уже заинтересовали попытки однофамильцев действующего городского головы Геннадия Труханова и его оппонента из «Слуги народа» Олега Филимонова зарегистрироваться кандидатами в мэры города.

Кроме того, Служба безопасности требует от территориальной избирательной комиссии передать копии этих бумаг.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

До этого мы сообщали, что агитаторы мэра Одессы Геннадия Труханова пожаловались, что им не выплатили зарплату за проделанную работу.

Так, один из одесситов пожаловался, что ему и еще порядка 50 человек не заплатили деньги за предвыборную работу на Геннадия Труханова.

«Подработка заключалась в том что его предвыборные листовки вкладывать в пакеты, а потом эти пакеты разносить по домам. Так вот, нам обещали выплатить через три дня после окончания работы. Но вот уже третья неделя как нас кормят только обещаниями и ничего не выплачивают», - рассказал мужчина.

Напомним, что Труханов избегает общения с одесситами накануне выборов: у мэра "нашли" оправдание

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