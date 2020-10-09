В Одеській області за останню добу виявили рекордну кількість інфікованих китайським вірусом

Так, станом на ранок 9 жовтня в регіоні зафіксовано 403 нових випадки зараження. Це найбільший добовий приріст тих, що заразилися з початку епідемії, передає Politeka.net

За даними карти моніторингу РНБО, всього інфекцію підтвердили у 16107 осіб. За минулу добу від ускладнень, викликаних вірусом померли 2 пацієнта. Всього летальних випадків в області-241. Вилікувати від COVID-19 вдалося 2561 інфікованих. Хворіють на даний момент 13305.

Після гучного скандалу з нестачею місць в лікарнях Одеси для коронавірусних інфікованих, в департаменті охорони здоров'я прийняли рішення розгорнути додаткове відділення в лікарні №10 на Маршала Малиновського.

Так, з 8 жовтня розгорнули відділення на 75 ліжок в окремому корпусі. 15 місць призначені для інтенсивної терапії.

Таким чином, на сьогоднішній день пацієнтів з COVID-19 приймають чотири міські лікарні: інфекційна, ГКЛ №1, ГКЛ №10 і дитяча лікарня №3. Відділення міської лікарні №5 на Лідерсовському бульварі виконує функцію розподілу — туди госпіталізують пацієнтів з пневмонією і невідомим статусом по COVID-19.

При надходженні у пацієнтів беруть біоматеріал для ПЛР-тесту на COVID-19, який передають в Одеський обласний лабораторний центр для дослідження. Якщо звідти приходить позитивний результат тесту-хворого переводять у вищевказані лікарні, якщо негативний-відправляють для лікування пневмонії в терапевтичне відділення ГБ №5 або інших лікарень.

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