В Одесской области за последние сутки выявили рекордное количество инфицированных китайским вирусом

Так, по состоянию на утро 9 октября в регионе зафиксировано 403 новых случая заражения. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии, передает Politeka.net

По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 16107 человек. За прошедшие сутки от осложнений, вызванных вирусом скончались 2 пациента. Всего летальных случаев в области – 241. Вылечить от COVID-19 удалось 2561 инфицированных. Болеют на данный момент 13305.

После громкого скандала с нехваткой мест в больницах Одессы для коронавирусных инфицированных, в департаменте здравоохранения приняли решение развернуть дополнительное отделение в больнице №10 на Маршала Малиновского.

Так, с 8 октября развернули отделение на 75 коек в отдельно стоящем корпусе. 15 мест предназначены для интенсивной терапии.

Таким образом, на сегодняшний день пациентов с COVID-19 принимают четыре городские больницы: инфекционная, ГКБ №1, ГКБ №10 и детская больница №3. Отделение городской больницы №5 на Лидерсовском бульваре выполняет функцию распределения — туда госпитализируют пациентов с пневмонией и неизвестным статусом по COVID-19.

При поступлении у пациентов берут биоматериал для ПЦР-теста на COVID-19, который передают в Одесский областной лабораторный центр для исследования. Если оттуда приходит положительный результат теста — больного переводят в вышеуказанные больницы, если отрицательный — отправляют для лечения пневмонии в терапевтическое отделение ГБ №5 или других больниц.

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