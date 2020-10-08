В одной из опорных больниц Одессы, в которую привозят зараженных вирусом со всей области, сложилась критическая ситуация

В частности, в больнице Водников заканчивается кислород, который жизненно необходим для больных с тяжелым течением болезни, а также не хватает койко-мест. Об этом сообщил главрач медучреждения, информирует ТСН.

По словам медика, кислорода хватит только до конца недели.

Как выяснилось, с понедельника, 12 октября, поставщик жидкого кислорода не продлевает соглашение с Одесской областью в связи с тем, что предприятию не хватает мощностей. Поэтому область ищет нового поставщика.

Кроме того сообщается, что ситуация с койками для больных остается критической. По словам родственников, больницы не принимают пациентов.

"При заполнении больниц первой линии на 50% должны быть включены больнице второй линии. То, что там вчера появилось 15 мест, 18 мест мы живем в городе миллионнике", — сказала волонтер Екатерина Ножевникова.

В тоже время ситуация с заболеваемость продолжает ухудшаться и в регионе в очередной раз зафиксирован антирекорд.

По состоянию на утро, 8 октября, на территории Одесской области зарегисторировано 367 новых случая заражения вирусом. За прошедшие сутки 3 человека скончались, сообщили в СНБО.

Общее количество заболевших за время эпидемии достигло 15704 жителей, 239 человек умерли, 2561 выздоровели, 12904 болеют, у 17482 подозревают китайский вирус.

Напомним, что вспышку китайской инфекции зафиксировали в одесском порту: известно о жертвах

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