У Херсонській області розгорівся скандал в одному з пологових будинків через смерть жінки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, у селі Нижні Сірогози Херсонської області під час пологів померла 36-річна жінка з дитиною. Родичі жінки звинувачують в цій трагедії лікарів, а ті, в свою чергу, все заперечують і стверджують, що у жінки сталася алергічна реакція на препарати.

Очікувалося, що Оксана буде народжувати 27 вересня, але у неї води відійшли вже 23 числа. Чоловіка Дмитра вдома не було, він був на заробітках в Польщі.

З дружиною він спілкувався по Viber, але в останній раз Оксана виходила на зв'язок з матір'ю Дмитра. Вона сказала їй, що не може розмовляти, тому що їй дали якусь таблетку.

Коли мама Дмитра приїхала в пологовий будинок, то їй сказали, що таблетки дають всім жінкам, що народжують. При цьому, за словами лікарки, вона сама купує ці таблетки за свої гроші. Однак тепер лікарка вже все заперечує.

Декілька годин рідні Оксани не знали, як проходять пологи, але пізніше пролунав дзвінок з пологового будинку, і їм сказали, що вона померла, а за життя дитини лікарі ще борються.

Виявилося, що жінці зробили кесарів розтин. На допомогу приїхали фахівці з Херсона. Лікар заявив, що дитину не було чим рятувати, тому дівчинку повезли в Херсон в дитячу обласну лікарню, але врятувати її так і не змогли.

За словами Дмитра, лікарі намагалися якомога шкидше поховати Оксану. У день її смерті ніхто не повідомив про це в поліцію.

Місцеві жителі вважають, що лікарі допустили недбалість. Крім того, є інформація, що в той день була 25-та річниця весілля головного лікаря лікарні і його дружини, яка працює разом з ним. Вони нібито святкували в лікарні, тому не догледіли за породіллею.

Варто зазначити, що для Оксани це були не перші пологи. У неї вже є дві дорослі дочки.

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