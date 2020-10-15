Жінка страждала від болю в голові і спині

У Херсоні переселенка з Луганщини наклала на себе руки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Kherson.net.ua.

Так, 59-річна жінка, яка жила з родиною у херсонському гуртожитку, вистрибнула з вікна.

Трагедія сталася на вулиці Комкова у Херсоні в ніч з 13 на 14 жовтня. Вистрибнула з вікна 59-річна жінка, переселенка з Луганської області. Вона жила у цьому гуртожитку, 4-й поверх якого є місцем компактного проживання переселенців із зони проведення ООС. Разом з жінкою жив її незрячий чоловік, а також троє їхніх онуків.

За даними херсонських ЗМІ, поліцію викликав місцевий мешканець Артем Кіріченко, який живе у сусідньому будинку. Чоловік почув крики і одним із перших був на місці трагедії.

Жінка після того, як вистрибнула з вікна, була ще живою, але померла під час надання допомоги в автомобілі "швидкої".

Чоловік жінки розповів журналістам, що його дружина останні чотири місяці скаржилася на болі у голові та спині. Сусіди казали, що жінка їм розповідала про те, що вона зверталася до лікарів, однак не отримала належної допомоги. Також казала, що може не витримати фізичних страждань.

Родина жила на пенсії чоловіка і жінки, а також на соціальну допомогу від держави.

Офіційної інформації щодо трагедії в Херсоні поки що немає.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області померла породілля. Родичі жінки розповіли, що вагітність протікала добре, а для самої мешканки Херсонської області це були вже треті пологи. Родичі стверджують, що в день пологів в лікарні відзначали річницю весілля, тому виною трагедії могло бути застілля медиків.

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