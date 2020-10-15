У Херсоні шахрай виманив у жінки майже 25 тисяч гривень, прикидаючись співробітником банку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.

Так, за даними правоохоронців, шахрай, прикидаючись співробітником банку, зняв з картки жительки Херсона 24 600 гривень.

За даними поліції, в Дніпровське відділення звернулася 24-річна жінка. Вона повідомила, що їй зателефонував чоловік, який представився співробітником банку.

Шахрайським шляхом зловмисник дізнався дані банківської картки жінки і зняв з картки 24 600 гривень.

За даним фактом триває слідство.

Раніше також повідомлялось, що поліцейським вдалося припинити діяльність групи шахраїв, які діяли на території відразу декількох областей України. Так, у Вінницькій області шахраї викрали з банківських рахунків українців понад мільйон гривень. Відомо, що "діяли" п'ять осіб, троє з яких на даний момент відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Спочатку майбутнім жертвам телефонували, представляючись співробітниками банку. Українцям говорили про нібито блокування їхніх карт і пропонували "допомогу", щоб нібито відновити роботу карток, вказуючи на те, що для цього необхідно назвати всі свої персональні дані.

Нагадаємо, півсотні українців попалися на вудку дніпровських шахраїв: подробиці схеми.

Раніше Politeka писала, що небезпечна шахрайка влаштувалася в Харкові: вкрадені десятки мільйонів.

Також Politeka повідомляла, що банда злодійок розбушувалася в Києві, фото шахрайок: жителі масово скаржаться.