В Херсоні через булінг у школі батьки були змушені звернутись до правоохоронців

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.

Так, поліцейські склали адмінпротокол на батьків, чия дитина вчинила булінг щодо однокласника.

За даними правоохоронців, факт булінгу було виявлено в школі Херсону. Між учнями другого класу виникла суперечка, в результаті якої один із хлопчиків вдарив іншого у щелепу. На батьків дитини поліцейські склали адміністративний протокол за фактом булінгу.

До поліції довелось звернутись матері потерпілого хлопчика. Вона розповіла, що дитину вдарив у щелепу однокласник. Жінку хвилювало, що хлопчики навчаються тільки в другому класі, а вже кидаються одне на одного з кулаками. Жінка поспілкувалась з батьками кривдника свого сина, однак це не дало жодних результатів, і хлопчик і надалі ображав свого 8-річного однокласника. Після цього жителька Херсону вже мусила звернутись до правоохоронців із відповідною заявою.

"Поліція навідалась у школу, де факт булінгу знайшов своє підтвердження. З кривдником та його батьками поліцейські провели профілактичну бесіду. На батьків хлопчика ювенальний поліцейський склав адмінпротокол за ст.173-4 "Булінг (цькування) учасника освітнього процесу" Кодексу України про адміністративні правопорушення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, "аморальний вчинок": в Одесі покарали вчительку, яка влаштувала булінг дівчинці за українську мову.

Як повідомляла Politeka, професор розклав по поличках, як РФ споконвіку руйнує українську мову.

Також Politeka писала, що українець запропонував дієвий спосіб вивчити рідну мову.