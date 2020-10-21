Міські лікарні Одещини відмовилися приймати 68-річну медсестру через відсутність місць

Незабаром жінка померла. Про це написала голова місцевого благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова на своїй сторінці у Facebook.

При цьому вона додала, що в Одесі на сьогоднішній день склався справжній "коронавірусний апокаліпсис", заявила вона.

"Медсестра, 38 років пропрацювала в лікарні Подольська, у важкому стані кілька днів тому транспортували в приватну клініку. Родичі взяли кредит, щоб спасти маму. Знайшли мене і благали допомогти вивести її в державну лікарню, тому що гроші закінчувалися, а взяти більше було нізвідки. Кожен день рахунок збільшувався. Вчора півдня намагалися домовитися з іншими лікарнями, щоб вони прийняли пацієнтку. Реанімації переповнені",- уточнила вона.

Місце для хворої жінки знайшли в Чорноморській обласній опорній лікарні, оскільки міські медустанови Одеси взяти її відмовилися.

Паралельно волонтери "витягали з Подільська дочку пацієнтки, у якої було вже 40% ураження легень і стан різко погіршився".

Вранці Ножевніковій подзвонив син медсестри, яку направили в Подільськ, щоб дізнатися про стан матері.

"Я подзвонила головлікарю. Потім сиділа хвилин 20 і не знала, як знову взяти телефон. Ваша мама померла. Вибачте...",- написала волонтер.

"Вийшла на вулицю. Закурила. Життя б'є ключем. Повз приїжджає транспорт. У масках лічені одиниці. Про дистанцію просто мовчу. Ми не витримаємо новий карантин. Ці заходи-єдине, що у нас залишилося. Як достукатись до них? Як пояснити, що все це вже тут. Це дуже страшно... Що ми будемо втрачати старих один за іншим. І не тільки старих, тому що система, на жаль, вже не витримала того, що відбувається. Це вже мій 11 пацієнт, якого не вдалося врятувати і родичам якого мені доводиться про це повідомляти... В Одеській області сьогодні зафіксовано рекорд - 614 хворих. У країні 6719... Одеса. Хроніки апокаліпсису", – написала волонтер.

Нагадаємо, китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

Також Politeka писала, що дистанціонка в школах на карантині вивела з себе українців.