За кого проголосували одесити

У неділю, 25 жовтня, на виборах мера Одеси лідирує Геннадій Труханов, який балотується від власної політичної сили " Довіряй справам"

За інформацією Politeka.net, так показують результати екзитполів, які проводить Студия Савика Шустера.

Труханов набрав 34,4% голосов.

Народний депутат з "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик, за попередніми підрахунками, набирає близько 17,93% голос.

Народного артиста України і шоумена Олега Філлімонова, який пішов на мерські вибори від Партії "Слуга народу", підтримують 13,75% громадян.

Сергій Ківалов від "Української морської партії" отримує 5,44% голосів.

Петро Обухів, який балотується від "Європейської солідарності", набирає 12,52%.

До Одеської міської ради, за даними екзитполу, попередньо проходять такі партії:

"Довіряй справам" чинного мера Геннадія Труханова 23,77% голосів.

ОПЗЖ підтримують 22,38%,

«Слугу народу» набирає 15,95%.

"ЄС" підтримали 12,72% жителів Одеси.

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