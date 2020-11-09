Стали відомі подробиці про дівчинку з Саврані Одеської області, яка отруїлася грибами і померла не виходячи з коми

Про це пише Оглядач.

Серце школярки Вікторії Грибенюк перестало битися в одній зі столичних клінік, вранці 6 листопада. Дівчинка померла, не приходячи до тями в свій день народження, їй повинно було виповнитися 10 років.

Лікарі боролися за її життя, але на жаль всі зусилля виявилися марними. У реанімації також перебувала мати померлої, але їй вже стало краще і жінку перевели у відділення гастроентерології.

Як стало відомо, минулого тижня Віка з мамою вирушили в ліс збирати гриби, потім сім'я прийшла додому, приготувала їх на обід і з'їла.

Через кілька годин погано стало мамі і віку, проте жінка довгий час не викликала швидку допомогу. Тільки через добу дівчинку госпіталізували спочатку в Одеську обласну дитячу лікарню, але її стан погіршувався. Потім її транспортували до Києва.

За даними видання, в селищі Саврань, де останнім часом проживала сім'я, місцеві жителі кажуть, що мама дитини Юлія всіх запевняла, що вона добре розбирається в грибах, її попереджали, щоб гриби дітям давати не можна, але вона не слухала.

У службі у справах дітей заявили, що сім'я ця неблагополучна. Хоч мама і не зловживала алкоголем, але вела не зовсім правильний спосіб життя.

У загиблої Вікі, яка вчилася в 4 класі, є старший брат, який навчається в коледжі, і молодша сестра, вона пішла 1-й клас.

Сім'я проживала в занедбаному батьківському будинку Юлії. Там відключено електрику, у матері не було грошей на те, щоб відновити документи і підвести електрику. У Службі це тримали на контролі і намагалися допомогти.

До того ж після того, як вони переїхали з одного села в інше, Юлія через неоформлені документи не отримувала два місяці соціальну допомогу. Тому, мабуть, і внадилася останнім часом в ліс по гриби.

У самій сільраді кажуть, що подібні випадки з отруєнням грибами у них бувають кожен сезон. Але смертельний-вперше.

До слова, що за останні кілька тижнів в Одеській області отруїлися понад тридцять осіб грибами, шестеро з яких — діти. Цілою родиною злягли в лікарню грибники-аматори в Лиманському районі. Інша подружня пара, придбавши сумнівні гриби з рук в Одесі, нагодувала ними двох маленьких синів, 2015 і 2017 народження. Аналогічна ситуація в сім'ї з Кодимського району, де мати, принісши додому власноруч зібрані гриби, з'їла їх разом з доньками семи і тринадцяти років.

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